PSP aperta o cerco na Páscoa, estado de emergência até maio e outros destaques TSF

O fim de semana acabou há pouco e ainda só é segunda-feira, mas a PSP já deixou o aviso: quem andar na rua a partir da próxima sexta-feira "será fiscalizado". Este sábado e domingo foram detidas 18 pessoas por violação das restrições.

Marcelo Rebelo de Sousa também já abriu a porta para o futuro: o estado de emergência deve ir até maio. O objetivo é acompanhar o plano de desconfinamento e garantir que há enquadramento para as medidas restritivas.

De qualquer forma, em maio já haverá "hora nova". Os relógios adiantam uma hora este domingo.

Olhemos agora para a matriz que rege o desconfinamento em Portugal. O Rt está a subir e encontra-se, esta segunda-feira, nos 0,89, mas só 16 concelhos estão na "zona vermelha" do outro indicador de perigo. Ou seja, têm mais de 120 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

No dia em que Portugal voltou a administrar doses da vacina da AstraZeneca, a TSF foi tentar perceber, junto dos especialistas, o que separa este fármaco dos outros. Está tudo aqui:

Aproveite também para conhecer a história da Bluepharma, uma farmacêutica de Coimbra que está a desenvolver um medicamento para tratar a Covid-19.

Mas há mais mundo fora da pandemia. O último sábado foi, no estádio JoséAlvalade, de festa para Dário Essugo. Com 16 anos e seis dias, tornou-se no mais jovem de sempre a jogar na Primeira Liga. Quem o conhece garante na TSF que é trabalhador, mas que também precisa de ser apoiado.

Na tarde da TSF houve também espaço para ouvir Adão Paulo Carvalho, o novo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O futuro não se adivinha fácil.

Por fim, há sonhos espaciais a escrever-se em português. São seis os candidatos que estão a ser avaliados no Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea Portuguesa. A TSF foi saber como se preparam estes aspirantes a altíssimos voos.