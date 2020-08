PSP apreende armas vendidas online. Mais de 20 pessoas constituídas arguidas

© Fernando Veludo/Lusa

Por TSF/Lusa 11 Agosto, 2020 • 18:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou esta terça-feira que 24 pessoas foram constituídas arguidas por detenção de arma proibida e 182 armas vendidas online foram apreendidas, numa operação que decorreu entre 24 e de julho e 7 de agosto.

A operação, realizada pelo departamento de Armas e Explosivos (DAE) da Direção Nacional da PSP, visou a recolha da prova material para desenvolvimento de um processo-crime relacionado com a venda ilegal de armas proibidas através da internet.

Em declarações à TSF, o subintendente da PSP, Paulo Costa, explica que o vendedor tinha sido detido há dois anos e agora foi possível avançar para as buscas nas casas dos compradores. "Procedemos ao cumprimento de 49 mandados de busca a compradores de armas. Muitas das armas são bastões, armas elétricas, uma matraca. Todas consideradas proibidas, pelo regime jurídico de armas e munições", adianta.

No início desta investigação, em 2018, a PSP já tinha procedido à apreensão de 137 armas de diversos tipos (armas brancas, bóxeres, bastões extensíveis, aerossóis de defesa, entre outras), resultando na detenção de uma pessoa em flagrante delito.

Até ao momento, a PSP totaliza 182 armas apreendidas no âmbito desta investigação. O subintendente da PSP garante que muitos clientes não têm ideia daquilo que estão a comprar pela internet.

"Infelizmente, penso que não há um grande conhecimento de quem recorre a este tipo de plataformas. Ao adquirir a arma, as pessoas estão a cometer um ato ilícito, que é punida com pena no âmbito do código penal", lembra.

Também em comunicado, a PSP explica que a operação intitulada "Sharp Knife II", sediada no DIAP de Viana do Castelo, resultou da proatividade e monitorização permanente da PSP sobre a venda ilícita de armas através de meios eletrónicos, entre as quais armas de fogo, armas brancas, bóxeres (vulgo soqueiras), bastões extensíveis e aerossóis de defesa e culminou 24 meses de investigação com a execução de 49 mandados de busca e apreensão, sendo 35 domiciliários e 14 não domiciliários, nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

Na nota de imprensa a Polícia de Segurança Pública alerta todos os cidadãos para que tenham atenção às compras que realizam através da internet, explicando que nem tudo o que é anunciado através de sites, maioritariamente internacionais, é passível de ser legalizado ou permitido em Portugal, sugerindo que me caso de dúvida seja feito contacto com a PSP.