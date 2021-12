PSP arranca operação Festas em Segurança no mundo real sem esquecer o virtual

© Rodrigo Antunes/Lusa

Com o Natal à porta e o Ano Novo a aproximar-se a passos largos, a Polícia de Segurança Pública reforça a partir desta segunda-feira e até 3 de janeiro a presença nas ruas, estradas e zonas comerciais de Portugal com um efetivo de cinco mil polícias. As atenções vão estar viradas, sobretudo, para o excesso de velocidade, consumo de álcool e estacionamento abusivo, mas também para a possibilidade de assaltos a estabelecimentos e pequenos furtos.

Nestes últimos, "não obstante o diminuto valor, os furtos causam grandes incómodos às pessoas", algo que a PSP quer evitar com uma "maior presença" com o objetivo de acompanhar o fluxo de pessoas para os locais mais propícios, explicou à TSF o porta-voz da polícia, Nuno Carocha.

E porque as ameaças também chegam ao mundo virtual, a PSP não vai estar desligada dele, apostando em "mais informação por intermédio das redes sociais".

O objetivo é levar à adoção de "comportamentos simples de segurança" nas plataformas eletrónicas que, embora sejam normalmente "extremamente seguras no que diz respeito aos dados", obrigam também a cuidados.

Conheça os conselhos da PSP para comprar online em segurança. 00:00 00:00

"Basta, em primeiro lugar, conhecer bem a plataforma, saber manusear e perceber como se concretizam as transações." Em caso de dúvidas - que são naturais - as pessoas "não devem seguir conselhos de quem não conhecem".

Já fora da autoestrada da informação, no asfalto real, a vigilância terá dois alvos: o estacionamento sem regras junto das zonas comerciais e a condução, em especial a velocidade excessiva, que combinada com a esperar "chuva natalícia", pode aumentar a sinistralidade.

Chuva neste Natal obriga a cuidados redobrados na estrada. 00:00 00:00

"Vamos apostar nos controlos de velocidade para inibir este tipo de comportamento e vamos também realizar muitas operações de fiscalização da condução sob efeito do álcool", garante Nuno Carocha,

A operação Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança 2021-2022 prolonga-se até ao dia 3 de janeiro.