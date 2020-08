PSP atenta a várias zonas de Lisboa durante a final da Liga dos Campeões

O Estádio da Luz recebe a final da Liga dos Campeões © Filipe Amorim / Global Imagens

Por TSF 23 Agosto, 2020 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP espera mais adeptos junto aos estádios e noutras zonas da cidade à hora do jogo da final da Liga dos Campeões do que nas partidas anteriores. À TSF, o comissário do Comando Metropolitano de Lisboa Artur Serafim explica que há informação que muitos adeptos viajaram de França e Alemanha para mostrar o apoio às equipas, algo que merece atenção das autoridades portuguesas.

"Estamos muito atentos a todas as movimentações possíveis de adeptos", indica o responsável da PSP. "Hoje esperamos mais adeptos. Temos conhecimento que vem alguns adeptos de ambas as equipas a Portugal para dar a sua força às equipas, junto aos hotéis e mesmo na chegada ao estádio", explica sobre a final entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique no Estádio da Luz.

Artur Serafim e a atenção aos adeptos da PSP 00:00 00:00

A PSP promete estar atenta também à baixa de Lisboa. "Uma vez que o jogo é transmitido em canal aberto e pode ser visto em qualquer espaço de restauração estamos atentos na zona da Baixa e na envolvente da Expo"

A PSP e a segurança do Presidente da República 00:00 00:00

As autoridades explicam ainda que o dispositivo de segurança é o "habitual" face à presença não só do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas também outras entidades tanto da França como da Alemanha.