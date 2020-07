PSP aumenta fiscalização rodoviária e monitorização das normas durante a pandemia

Desde o início da operação até 15 de julho, já ocorreram 579 ações policiais © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 21 Julho, 2020 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP,​​​​​ tem em curso, desde o início de junho, a operação "Polícia Sempre Presente - Verão Seguro 2020", com os objetivos de aumentar a visibilidade policial nos locais de maior circulação de pessoas, fiscalizar a segurança rodoviária assegurar a segurança das residências das famílias que se ausentam por motivos de férias "e o comunicam à PSP por intermédio do site criado para o efeito.

A operação focar-se-á ainda na "localização e encaminhamento de crianças que se tenham perdido dos respetivos pais ou responsáveis" e na monitorização do cumprimento das normas no âmbito da pandemia de Covid-19, de acordo com um comunicado enviado às redações. A força policial apostará assim na "informação e sensibilização para o cumprimento do quadro legal e das recomendações das autoridades de saúde bem como, sempre que necessário, no sancionamento das condutas de incumprimento".

Desde o início da operação até 15 de julho, já ocorreram 579 ações policiais, com 575 detenções (284 por falta de habilitação legal, 66 por recurso ao álcool, 34 por tráfico de estupefaciente). Foram detidas 27 pessoas por desobediência e 16 por agressão a agentes da polícia.

Ao todo, 18.583 viaturas foram fiscalizadas, com o registo de 6973 autos de contraordenação e apreensão de 313 veículos. A PSP apreendeu também 11 armas brancas, dez armas de fogo e duas de outras tipologias. Foram recolhidos vários milhares de produtos estupefacientes.

A PSP deixa o apelo a todos os cidadãos "para que sigam as recomendações das autoridades de saúde e da PSP, tanto no que concerne ao contexto de saúde pública como na segurança e prevenção da criminalidade".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19