PSP avisa que pode voltar a fechar paredões se registar "grandes enchentes"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) avisa esta segunda-feira que, se registar "grandes enchentes num determinado local", pode fechá-lo para evitar situações que representem risco de contágio por Covid-19.

"Já o fizemos no passado", sublinha na TSF o porta-voz da PSP, Nuno Carocha, que assinala "os paredões junto às faixas litorais" como os exemplos "mais óbvios".

Este fim de semana, a polícia deteve três pessoas e levantou 924 autos de contraordenação durante este fim de semana, um aumento de 40% no número de multas face ao último sábado e domingo, e encerrou um estabelecimento.

Das três detenções, uma deveu-se ao "não cumprimento do confinamento obrigatório decretado pelas autoridades de saúde".

Já de entre os "924 autos de notícia por contraordenação", 565 tiveram origem no não cumprimento do dever geral de confinamento - ou seja, deslocações por motivos que não são tidos como válidos à luz da lei -, 153 por circulação entre concelhos sem justificação plausível, 53 por não utilização da máscara em espaço público e 40 por consumo de álcool na via pública.

A PSP teve ainda "intervenção em oito eventos", de entre os quais, destaca Nuno Carocha, "a celebração do aniversário de uma criança, em Évora, que juntou cerca de três dezenas de pessoas".

Perante estes números, "é importante que as pessoas interiorizem que o usufruto das exceções previstas na lei não permite o abuso", assinala o porta-voz. A título de exemplo, a PSP assinala que "não é possível deslocarmo-nos 20 ou 30 quilómetros para irmos a um local que consideramos mais aprazível para praticar desporto ou passear um animal de estimação".

