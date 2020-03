PSP compra mais de 20 mil viseiras para todos os polícias

© Ivo Pereira/Global Imagens

Por Nuno Guedes 27 Março, 2020 • 14:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus, a PSP está a comprar uma viseira de proteção facial para cada polícia. Alguns milhares já chegaram e outras estão a caminho.

O porta-voz da PSP, Nuno Carocha, adianta à TSF que o objetivo é ter a breve prazo mais que uma viseira por polícia, sendo que no país existem quase 20 mil agentes, pretendendo-se ter alguma margem para substituir aquelas que se forem estragando.

"Chegámos à conclusão, e por indicação das autoridades de saúde, que seria uma boa forma de proteger os polícias e um acrescento de segurança tendo em conta que temos de estar na linha da frente em contacto com os cidadãos", detalha Nuno Carocha.

O porta-voz da PSP explica as razões para a compra de mais de 20 mil viseiras. 00:00 00:00

A PSP já tinha algumas viseiras, mas estavam longe de ser tantas e as novas estão a ser compradas de propósito para a crise da Covid-19.

"A vantagem das viseiras que estamos a adquirir só para esta crise pandémica é que são laváveis, muito leves e mais fáceis de manusear", explica o responsável.

Num despacho enviado aos polícias esta quinta-feira o diretor nacional da PSP detalha que estas viseiras de proteção facial são de policarbonato, reutilizáveis e desinfetáveis pelos próprios agentes que estão a receber instruções de como o devem fazer.

Cada polícia terá a sua viseira atribuída de forma individual e permanente e o diretor nacional diz que deverão ser sempre usadas no serviço operacional ou sempre que cada polícia o considere necessário, mesmo fora de serviço.

Nuno Carocha explica, contudo, que por agora os polícias que andam nas ruas não andarão sempre com as viseiras, só em algumas circunstâncias. Contudo, não se sabe se isso não será necessário numa fase mais grave da pandemia de Covid-19.

"Para já ainda não é necessário andarmos permanentemente equipados com este material" 00:00 00:00

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19