PSP confirma suspensão de agente que chamou "aberração" a Ventura

Este caso começa com uma publicação feita no dia 14 de junho do ano passado

A Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública confirmou esta sexta-feira a suspensão de dez dias a Manuel Morais, que chamou "aberração" a André Ventura. O núcleo de deontologia da Unidade Especial de Polícia que conduziu o processo concluiu que este agente, conhecido por ser antirracismo, desrespeitou os deveres funcionais.

Magina da Silva, o diretor nacional da PSP, confirmou as conclusões, mas o caso não fica por aqui. O advogado de Manuel Morais já garantiu que vai enviar um novo recurso para o Ministério da Administração Interna, embora essa decisão não suspenda a punição.

Este caso começa com uma publicação feita no dia 14 de junho do ano passado, onde o polícia Manuel Morais se dirigiu a André Ventura, líder do Chega, como uma "aberração". O agente escreveu o texto na altura em que o mundo se manifestava contra a violência policial nos EUA.

No texto que publicou, Manuel Morais apelou ao combate ao racismo, fazendo referência a André Ventura. O líder do Chega não formalizou uma queixa na polícia, mas manifestou desagrado nas redes sociais, o que levou a PSP a instaurar um processo disciplinar.

Para a Unidade Especial de Polícia, Manuel Morais utilizou uma linguagem pouco cuidada, lembrando que os polícias não podem fazer declarações que coloquem em causa a isenção política e partidária e o bom nome da instituição.