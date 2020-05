"Não houve qualquer desacato." PSP controla pessoas que procuram alimentos na Amadora

A Câmara da Amadora já entregou também mais de 214 mil equipamentos de proteção individual a profissionais de saúde © Mário Cruz/Lusa

Centenas de pessoas juntaram-se, esta quarta-feira, junto à mesquita da Amadora para recolher alimentos. A PSP, Polícia Municipal e Proteção Civil tiveram de intervir, mas apenas para controlar a multidão, garantir que as distâncias de segurança são cumpridas e que apenas circulam as pessoas que pretendem recolher alimentos.

"Não houve qualquer tipo de desacato, tudo tranquilo até ao momento e, como veem, está tudo bem. Há sempre tendência a quererem chegar-se à frente para receber os alimentos, mas está quase a terminar", explicou aos jornalistas a comissária Laura Visceiro, da PSP da Amadora.

Abdul Gafar, imã da mesquita, assume que não estava à espera que tanta gente precisasse de ajuda.

"Normalmente, todos os anos, no mês do Ramadão, costumamos oferecer bens alimentares às pessoas. Este ano, devido à situação de que todos sabem, tivemos a iniciativa de fazer a entrega ao domicílio. Entretanto tornou-se complicado porque, mesmo connosco a entregar as coisas em casa, as pessoas aproximavam-se da mesquita na esperança de receber alguma coisa", contou Abdul Gafar aos jornalistas.

Ao verem que estavam a ser descarregados alimentos para o armazém da mesquita, centenas de pessoas aproximaram-se do local e anteciparam a distribuição de comida.

"Hoje estávamos a descarregar coisas aqui para o armazém da mesquita e a separar tudo para, daqui a alguns dias, podermos fazer alguma entrega, mas entretanto as pessoas foram vendo, aproximaram-se e tivemos de chamar a polícia", acrescentou o imã da mesquita da Amadora.