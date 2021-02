PSP faz 23 detenções durante o Carnaval. Doze pessoas infetadas encontradas na rua

Não houve registo de festas ilegais ou de "potenciais violações generalizadas" © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 17 Fevereiro, 2021 • 09:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Confinado, sem desfiles ou outras festas, chegou ao fim o Carnaval, com "números expressivos" de contraordenações, revela o subintendente da PSP Luís Elias. A operação da polícia iniciou-se na manhã de sábado.

No quadro da legislação da Covid-19, foram registadas 23 detenções, das quais 12 deveram-se a desobediência à obrigação do confinamento obrigatório. É o caso de cidadãos infetados que foram encontrados na via pública.

Quanto à prevenção da pandemia, foram elaborados 2140 autos por contraordenação, dos quais 188 por não-utilização de máscara e 100 por consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Foram ainda encerrados 17 estabelecimentos comerciais neste período.

Ouça o balanço da operação policial 00:00 00:00

Não houve registo de festas ilegais ou de "potenciais violações generalizadas", assinala Luís Elias, que afirma que, na generalidade, os portugueses resistiram à tentação de sair para a rua no Carnaval.

"Durante a semana, tivemos uma melhoria das condições meteorológicas, que levou, nalguns locais, a uma maior circulação do que seria normal. Nessas situações, a Polícia de Segurança Pública fez o seu trabalho: fiscalizou e sensibilizou as pessoas no sentido de regressarem às suas residências. Nos casos em que se verificou o incumprimento, autuou os cidadãos que estavam em incumprimento", resume.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19