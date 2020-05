PSP detém dois polícias suspeitos de integrar grupo criminoso violento

© António Cotrim/Lusa (imagem de arquivo)

Dois polícias foram detidos numa operação que a PSP está hoje a realizar em várias zonas do país, em particular em Lisboa e Setúbal, no âmbito de uma investigação sobre um grupo criminoso violento com "atividades altamente lucrativas".

Segundo um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), a investigação teve início há cerca de um ano, sob a direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e o grupo, integrado por vários suspeitos, incluindo os dois polícias, tem atuado em várias zonas do território nacional.

Em causa estão crimes de associação criminosa, corrupção, favorecimento pessoal praticado por funcionário, extorsão, coação, detenção de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.

"Neste momento, encontra-se em curso uma ação operacional, com extensão em várias zonas do país, destacando-se os distritos de Lisboa e Setúbal, dando-se cumprimento a vários atos processuais, através da realização de mais de 30 buscas", refere o comunicado emitido esta manhã.

De acordo com o comando metropolitano, há a registar "quatro detidos, entre os quais dois polícias da PSP, bem como a constituição de mais de uma dezena de arguidos e diversas apreensões".

Um dos suspeitos, refere ainda a polícia, está já desde novembro de 2019 em prisão preventiva, no âmbito de outro processo, por suspeita de tentativa de homicídio.

A PSP remete para mais tarde a divulgação de mais informações sobre a operação, denominada "Dupla Face".