PSP do Porto com agentes infetados e em confinamento

O Comando Metropolitano do Porto da PSP revelou esta segunda-feira a existência de casos positivos para Covid-19 e agentes em confinamento, garantindo que estão "a ser seguidos os protocolos".

"Temos algumas situações positivas identificadas ao nível do Comando Metropolitano do Porto, sendo que há outras que são suspeitas e que estão em confinamento", disse à Lusa fonte do comando.

Segundo noticiou o Porto Canal, há "dois casos confirmados de Covid-19 na esquadra da PSP em Matosinhos" e "outros três estão em isolamento".

Portugal contabiliza pelo menos 1.843 mortos associados à Covid-19 em 60.507 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.