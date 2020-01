PSP e GNR aplaudem fusão burocrática e pedem unificação das duas forças de segurança

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro e Paula Dias* 16 Janeiro, 2020 • 11:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP e a GNR veem com bons olhos a fusão os serviços administrativos das duas forças de segurança e vão mais longe, defendendo a existência de uma força única. Em entrevista à TSF, Paulo Rodrigues da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia acredita que todos ficavam a ganhar.

"Há constrangimentos no dia-a-dia que são duplicações. Por vezes, é difícil perceber onde termina uma área da PSP e onde começa uma área da GNR. É lógico que uma vai à zona da outra. Esses constrangimentos seriam evitados se houvesse uma unificação", adianta Paulo Rodrigues.

No mesmo plano, César Nogueira da Associação dos Profissionais da Guarda considera evidente que o melhor para o país seria juntar a GNR e a PSP, sublinhando que esta é uma questão política.

"Vemos com bons olhos. Acho que ganhavam as forças de segurança e ganhava, sobretudo, o país. Os cidadãos ganhavam, porque iriam ter uma única força com uma resposta exatamente idêntica, com o mesmo modelo, da mesma forma. Se calhar, poder-se-ia até criar condições para motivar os próprios profissionais. Isto é uma questão que passa mais pela parte polícia do que propriamente pela parte operacional ou pela parte da vontade dos operacionais", defende.

*com Manuel Acácio