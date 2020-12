PSP e GNR fazem balanço positivo. Fim de semana de confinamento correu "bastante bem"

Agentes da PSP fiscalizam cumprimento das regras, durante o recolher obrigatório do estado de emergência © António Pedro Santos/Lusa

Desde as 5h00 desta quarta-feira, voltou a ser possível circular entre concelhos e para fora das áreas metropolitanas. Está ultrapassado o primeiro confinamento deste início de dezembro, que esteve em vigor durante o último fim de semana, ponte e feriado.

As operações de fiscalização ao cumprimento das regras do estado de emergência multiplicaram-se por todo o país.

Em declarações à TSF, David Pereira, comissário e membro da direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), adianta que as regras foram cumpridas pela generalidade dos portugueses.

"Tivemos uma situação em Guimarães, com as festas [nicolinas]. Essa situação foi prontamente corrigida e já na segunda-feira, dia de tolerancia de ponto, e também ontem [terça-feira], no feriado, não aconteceu", esclareceu David Pereira.

"As situações têm sido poucas e pontualmente resolvidas, muitas das vezes com sensibilização e algumas vezes com autos e contraordenação", revelou.

Quanto à existência de detenções devido a violação das regras do estado de emergência, o comissário afirma que os números ainda estão fechados, mas que foram registados pelo menos dois detidos, devido ao "não encerramento de estabelecimentos".

Também ouvido pela TSF, Davide Ferreira, capitão da GNR, indicou que a população "tem estado a cumprir as regras que estão em vigor".

"Durante este período, foram fiscalizadas cerca de 15 mil pessoas e cerca de 12 mil viaturas. Não registámos, na generalidade, situações de incumprimento. As pessoas, depois de alertadas, iam aos seus destinos. O resultado é francamente positivo", resume.

O capitão da GNR refere que os portugueses "já perceberam quais são as limitações, em que circunstâncias é que podem sair de casa, e têm ajustado as suas vidas" nesse sentido.

O confinamento repete-se no próximo fim de semana, ponte e feriado, existindo ainda, no entanto, a possibilidade de o mapa dos concelhos de risco ser revisto até lá.

A GNR afirma-se confiante de que o segundo confinamento do mês de dezembro será o reflexo deste último e que tudo "irá correr bastante bem".

*com Nuno Domingues e Cristina Lai Men

