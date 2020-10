Em todo o país. PSP e GNR reforçam patrulhas para garantir proibição de circular entre concelhos

© Miguel A. Lopes/Lusa

A PSP e a GNR vão reforçar o patrulhamento em todo país nos próximos cinco dias.

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, num pouco comum comunicado conjunto das duas forças de segurança que prometem mais detalhes para uma conferência de imprensa marcada para quinta-feira à tarde.

O objetivo declarado é garantir o cumprimento da limitação de circular entre diferentes concelhos que começa a 30 de outubro, na próxima sexta-feira, e se prolonga até 3 de novembro, terça-feira da próxima semana.

O comunicado promete "operações nacionais de intensificação do patrulhamento" por causa da Covid-19, com "operações de intensificação do patrulhamento, sensibilização e fiscalização, em todo o Território Nacional, em estreita articulação, cooperação e colaboração" entre as duas forças de segurança.

"Estas operações visam primordialmente apoiar a população e garantir o cumprimento das normas resultantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro, no âmbito das restrições de circulação entre concelhos".