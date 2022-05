PSP e IMT fiscalizam veículos TVDE no aeroporto de Faro

© Igor Martins/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 06 Maio, 2022 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os carros com o dístico TVDE que aparecessem esta manhã no aeroporto de Faro eram mandados encostar pela Polícia de Segurança Pública (PSP) numa operação conjunta com o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT). "Estamos a ver se os serviços que estão a ser feitos são através da plataforma, as condições do veículo, os licenciamentos dos motoristas assim como dos operadores TVDE", explica Maria João Lopes, inspetora do IMT e coordenadora desta ação.

Ao longo da manhã, os inspetores tentaram perceber também se os condutores tinham contratos de trabalho, caso não fossem eles os proprietários dos veículos. "Durante a semana apareceram-nos muitos sem contrato de trabalho, em Lisboa e no Porto", conta.

Não foi o caso, esta sexta-feira, em Faro, onde todos os condutores fiscalizados tinham este documento.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca, em Faro 00:00 00:00

As ações realizadas em Lisboa e Porto durante esta semana e esta sexta-feira no aeroporto de Faro têm também mostrado que alguns TVDE (veículos de transporte de passageiros chamados através de plataforma eletrónica) trabalham muitas vezes fora dessa plataforma, ou seja, de forma particular e à margem da lei.

"Às vezes são chamados por contacto direto, e estamos aqui para sensibilizar quer os condutores, quer os passageiros para acionarem a plataforma", afirma o comissário da PSP, Tiago Jacinto.

Isabel Loureiro conduz um destes veículos e foi mandada parar. Mostra os documentos e admite que vê com bons olhos estas ações. Segundo afirma, há quem esteja na profissão e não cumpra. "Sabemos que alguns não têm licença, já se alugam contas de motorista no Facebook e isso traz-nos má imagem", refere. "Está em causa a segurança dos clientes", adianta e "quem faz disto um negócio e quer que tudo corra bem, vê meia dúzia a estragar tudo".