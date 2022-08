PSP em Compostela para tirar "ensinamentos" para replicar nas Jornadas Mundiais da Juventude

Delegação da PSP está em Santiago de Compostela para tirar ideias sobre o policiamento do evento © AFP (arquivo)

De olhos postos na organização das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJLisboa2023), que se realizam para o ano em Lisboa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) enviou uma equipa para Santiago e Compostela, onde decorre até domingo a Peregrinação Europeia de Jovens.

O Diretor do Departamento de Operações da PSP, Pedro Moura, explica à TSF que o objetivo desta viagem é "perceber como foi feito todo o planeamento de operação policial de segurança", assim como "perceber as dinâmicas sociais, culturais e religiosas" para depois, como "boa prática e ensinamento", replicar em Portugal.

A delegação da PSP, que é formada por quatro elementos, já está no terreno, em Santiago de Compostela, onde milhares de jovens já se concentram.

"Vamos acompanhar o início da montagem do policiamento que a Polícia Nacional Espanhola irá fazer. Já estamos no recinto, em frente à catedral onde já há milhares de jovens a posicionar-se com os seus cânticos e orações", conta.

A ideia é tirar notas para começar a planear o policiamento das Jornadas Mundiais da Juventude, onde se espera um milhão e meio de pessoas.

Recentemente, o diretor do Departamento de Operações da PSP disse ao Jornal de Notícias que, além da logística inerente à solenidade, a PSP vai estar atenta à chegada de grupos criminosos europeus e ao aumento de carteiristas, traficantes e outros criminosos durante a Jornada Mundial da Juventude.

"A questão do terrorismo está sempre presente e a questão da criminalidade organizada idem. Vamos duplicar a população de Lisboa e isso vai atrair carteiristas, traficantes de droga e outra criminalidade associada a grandes aglomerados de pessoas", disse.