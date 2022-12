PSP em operação de combate ao tráfico de estupefacientes no Norte e no Funchal

© Bruno Lisita/Global Imagens

A PSP do Porto está a realizar esta quarta-feira uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes nos concelhos da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde, de Braga, da Maia, de Matosinhos, do Porto e na cidade do Funchal.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP diz que "através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração de demais valências policiais, desencadeou uma operação policial que visou um conjunto alargado de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes em festivais musicais e festas em estabelecimentos de diversão noturna".

A PSP refere que no âmbito de diligências de investigação efetuadas e na sequência da operação policial "estão a ser realizadas 27 buscas domiciliárias e não domiciliárias", acrescentando que já concretizou mais de uma dezena de detenções, assim como a apreensão de diversos estupefacientes e de "quantia elevada de dinheiro".

"A operação policial ainda decorre, pelo que os resultados finais serão apresentados oportunamente", indica ainda o Comando Metropolitano do Porto da PSP.