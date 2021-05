PSP em protesto no Porto. Agentes exigem atualização salarial e subsídio de risco

Polícias em serviço na cidade do Porto passam no local onde decorre uma ação de protesto de profissionais de PSP, esta manhã na Avenida dos Aliados para exigiram a atribuição do subsídio de risco e a atualização de salários, aproveitando a Cimeira Social europeia que decorre no Porto, para mostrar "a forma como o Governo português trata" estes profissionais. 07 de maio de 2021. PAULO NOVAIS/LUSA

