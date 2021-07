PSP encerrou seis estabelecimentos e registou 40 contraordenações no fim de semana

© Amin Chaar / Global Imagens

A PSP encerrou seis estabelecimentos comerciais e registou 40 contraordenações, durante o fim de semana, no âmbito da fiscalização às medidas para combater a pandemia, indicou esta segunda-feira aquela polícia.

Numa resposta enviada à Lusa, a Polícia de Segurança Pública refere que realizou 307 ações de fiscalização no último fim de semana, quando entraram em vigor novas regras para conter a pandemia de Covid-19, nomeadamente a exigência de certificado digital ou teste negativo à Covid-19 para se entrar no interior dos restaurantes dos concelhos de risco elevado ou muito elevado a partir das 19h00 de sexta-feira.

Segundo a PSP, as 307 ações de fiscalização resultaram no encerramento de seis estabelecimentos e o levantamento de 40 contraordenações, principalmente por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e pela não utilização de máscara.

Esta polícia realizou também 1.657 medidas de vigilância ativa que redundaram na elaboração de sete autos por não cumprimento da medida de confinamento obrigatório.

No âmbito das medidas de combate à Covid-19, mantêm-se a proibição de circulação entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos em risco muito elevado e elevado de incidência de Covid-19.

A PSP dá ainda conta que este fim de semana não se registou qualquer detenção relacionada com as medidas de fiscalização.

Q pandemia provocada pelo coronavírus já fez pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019, segundo o último balanço da agência France-Press.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.156 pessoas e foram registados 907.974 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

