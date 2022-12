PSP faz 20 buscas domiciliárias em "operação especial" no Bairro do Zambujal, em Alfragide

© Bruno Lisita/Global Imagens

Está em curso uma "operação especial de prevenção criminal" no Bairro do Zambujal, em Alfragide. A operação do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial da Amadora, teve início às 05h00 desta quarta-feira.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial da Amadora, está a levar a cabo desde as 05H00, uma operação especial de prevenção criminal no Bairro do Zambujal, em Alfragide, que inclui a realização de 20 buscas domiciliárias, com vista à deteção de armas ilegais, à prevenção da prática de crimes cometidos com recurso a armas de fogo ou a sua utilização indevida, em particular em épocas festivas, e aumentar o sentimento subjetivo de segurança da população", pode ler-se na nota enviada à TSF.

Na operação estão envolvidas diversas valências da PSP, "desde a Investigação Criminal, Intervenção Rápida e a Unidade Especial de Policial, através do Grupo Cinotécnico e do Corpo de Intervenção".