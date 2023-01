PSP faz "operação policial" em Lisboa para combater tráfico de estupefacientes

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

A PSP está, esta quinta-feira, a realizar uma "operação policial" na Área Metropolitana de Lisboa contra o combate de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado enviado à TSF, a PSP adianta que a ação policial "incide, maioritariamente, no Bairro Quinta do Loureiro".

"No total estão a ser cumpridos 18 mandados de busca domiciliária, com as valências de investigação criminal e de ordem pública", pode ler-se na nota.

Esta operação é levada a cabo pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, através da sua Divisão de Investigação Criminal.