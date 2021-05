PSP pôs fim a "pequenas escaramuças" entre adeptos ingleses no Porto

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A PSP interveio para colocar fim a "duas pequenas escaramuças" entre adeptos de futebol ingleses, durante a noite de quinta-feira, no centro histórico da cidade do Porto, mas não houve necessidade de fazer identificações ou detenções.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse que houve necessidade de intervir em "duas pequenas escaramuças".

Pelas 00h56 de quinta-feira, a PSP referiu que houve registo de um ferido ligeiro, que "foi agredido com uma cadeira", mas recebeu assistência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no local e foi transportado para o Hospital de Santo António para ser suturado.

A primeira escaramuça ocorreu perto da Estação de São Bento, pelas 22h00, num café.

"Houve um pequeno desentendimento que foi logo sanado", explicou à Lusa fonte da polícia.

O segundo incidente ocorreu na Ribeira do Porto, pelas 22h30.

Em ambos os casos, não houve necessidade de fazer identificações e detenções.

A final da edição 2020/21 da Liga dos Campeões, entre os ingleses de Manchester City e Chelsea, realiza-se no sábado, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, com um terço da lotação.