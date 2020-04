PSP realiza várias operações de fiscalização na zona da Grande Lisboa

O porta-voz da PSP explica que são mais de meia centena as operações stop em curso © Manuel Fernando Araújo/Lusa

A PSP está a realizar várias operações de fiscalização na zona da Grande Lisboa para verificar se os condutores estão a cumprir ou não as limitações de circulação impostas pelo estado de emergência. As operações começaram este domingo de manhã em vários pontos e os locais vão mudando ao longo do dia.

A polícia admite que reforçou a fiscalização do estado de emergência porque têm notado mais movimento. O porta-voz da PSP, Nuno Carocha, explica que são mais de meia centena as operações stop em curso. Só no domingo a PSP encontrou seis mil pessoas que tiveram de voltar para casa.

"O tempo está aprazível na maior parte do país e já notamos alguma propensão das pessoas para fazerem umas voltas um bocadinho maiores e se deslocarem um pouco mais, fora do contexto do estado de emergência. Portanto continuamos com muita visibilidade na rua para levar a que as pessoas continuem a moderar as suas deslocações", explicou à TSF Nuno Carocha.

O intendente Nuno Carocha sublinha que mais pessoas nas ruas obrigaram a PSP a aumentar as operações stop. As pessoas acabam por ser obrigadas a voltar para casa porque o estado de emergência não acabou.

"Toda esta exposição operacional deriva também um pouco dos números que registámos ontem. Na região de Lisboa fiscalizámos mais de 16 mil viaturas e dessas, seis mil foram convidadas a regressar de imediato ao domicílio porque o motivo da deslocação apresentado pelos condutores não tinha qualquer enquadramento legal no contexto do estado de emergência", acrescentou o porta-voz da PSP.

