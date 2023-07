PSP reforça policiamento na cidade de Coimbra até segunda-feira devido à JMJ

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

A PSP anunciou esta quinta-feira que vai reforçar o policiamento na cidade de Coimbra, especialmente nos locais de concentração de peregrinos e onde ocorram iniciativas no âmbito dos "Dias nas Dioceses", que antecedem a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"O Comando Distrital da PSP de Coimbra reforçou o policiamento em toda a cidade, operação que dura até dia 31 de julho, de modo a garantir a segurança e a manutenção da ordem e tranquilidade públicas", referiu.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta força policial indicou que a atuação do efetivo vai incidir na Serenata, que se realiza sexta-feira na Sé Nova, bem como no 'For God Shake Festival', que terá lugar sábado na Praça da Canção e onde se prevê a presença de 20 mil jovens de todo o mundo.

Também a Festa das Famílias, que se realizará no próximo domingo, em Lordemão, será alvo de especial atenção.

"A vigilância estende-se a zonas históricas, turísticas, comerciais e balneares", acrescentou.

De acordo com a PSP, para além de ações de fiscalização preventiva, a operação prevê que os polícias desenvolvam atividades informativas, junto de cidadãos e peregrinos, para que "adotem procedimentos preventivos para a sua proteção pessoal e dos seus bens".

No comunicado enviado aos jornalistas, a PSP deixou alguns conselhos a cidadãos e peregrinos, entre os quais assegurarem-se que não há ninguém demasiado próximo e que possa obter o seu código ou roubar o seu dinheiro ao dirigirem-se a um multibanco.

"Sempre que possível, utilize as caixas multibanco instaladas no interior das agências bancárias ou em espaços comerciais. Transporte consigo apenas o dinheiro necessário", referiu.

Aconselhou também a evitar dar informações sobre a vida a pessoas estranhas, bem como a verificar se a carteira, o telemóvel e outros objetos de valor não foram furtados em caso de um encontrão.

"Outro conselho prende-se com o transporte da mala, bolsa ou carteira, que deve ser feito o mais possível junto ao corpo e do lado oposto à berma/faixa de rodagem (do lado de dentro do passeio; de preferência a mala deve ser usada a tiracolo ou por baixo do casaco)", evidenciou.

Segundo a PSP, os três eventos de maior dimensão - Serenata, 'For God Shake Festival' e Festa das Famílias, vão obrigar a que o trânsito e o estacionamento na cidade sofram algumas alterações.

Para a realização do For God Shake Festival', a circulação rodoviária será sujeita a condicionamentos entre as 08h00 de sexta-feira e as 02h00 de domingo, com a circulação na Ponte de Santa Clara a ser apenas permitida a transportes públicos, TVDE e veículos autorizados.

Já na avenida de Conímbriga, a circulação só será permitida a autocarros de turismo, SMTUC e veículos em saída do parque de estacionamento da Praça das Cortes.

Na avenida Inês de Castro, será autorizado o estacionamento de autocarros afetos ao evento, entre a Rotunda das Lajes e a Ponte de Santa Clara; e na avenida da Guarda Inglesa será autorizado o estacionamento de autocarros afetos ao evento, entre a rotunda do Portugal dos Pequenitos e a rua Luís Verney.

Para a realização da Serenata, será proibida a circulação rodoviária e estacionamento no Largo da Sé Nova, entre as 00h00 e as 24h00 de sexta-feira.

As Festa das Famílias obrigam à proibição da circulação rodoviária e estacionamento, entre as 11h00 e as 23h00 de domingo, na rua Engenheiro Augusto Correia, no troço em frente à Capela de Lordemão.