PSP reforça vigilância junto a escolas após ameaças de "ataques" a circular nas redes sociais

A PSP está em alerta com a possibilidade de existirem ataques em escolas. O Correio da Manhã conta esta quinta-feira que vários agentes estiveram em diversas escolas da Grande Lisboa a pedirem atenção redobrada a pais e professores.

Em causa está um alerta após terem sido identificadas ameaças de "massacres" a circular há duas semanas em perfis falsos nas redes sociais que seriam executados esta quinta-feira, no 24.º aniversário do ataque na escola de Columbine, nos EUA.

Numa nota enviada à TSF, a PSP confirma que "está a monitorar" o fenómeno e a acompanhar a situação junto da população escolar, acrescentando "qualquer pessoa que tenha acesso a informação adicional sobre as pessoas envolvidas na difusão destes conteúdos nas redes sociais" contacte de imediato as autoridades.

"Da mesma forma, nos estabelecimentos de ensino, qualquer pessoa que detete algum problema ou uma simples movimentação suspeita deverá contactar de imediato a PSP", acrescenta a nota.

As mensagens que têm sido divulgadas nas redes sociais serão uma réplica do que está a acontecer no Brasil, onde foram identificadas ameaças de massacres para o dia de hoje.