PSP regressa ao trabalho para uma "escola ainda mais Segura"

Arranca esta segunda-feira em todo o país a operação "Escola ainda mais Segura". Até 26 de junho, a PSP vai acompanhar o regresso às aulas dos alunos do 11.º e 12.º anos, mas também das creches.

Em declarações à TSF, o Subintendente Hugo Guinote explica que além de intensificar a vigilância nas escolas e junto dos transportes, a PSP vai estar de olho nas máscaras, álcool gel e outro material de proteção individual distribuídos pelas escolas para prevenir qualquer assalto.

"Vamos ajudar as escolas a definir locais mais seguros do seu armazenamento para evitar furtos ou roubos. O risco não será tanto durante o dia, mas durante a noite"

O porta-voz da PSP explica que a operação conta com 360 agentes no terreno, afetos ao programa "Escola Segura" mas admite que possa mesmo atingir cerca de mil polícias, com apoio dos elementos de fiscalização do trânsito, em "situações esporádicas".

