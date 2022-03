PSP sem registo de ameaças a cidadãos russos em Portugal

© André Rolo/Global Imagens

Por TSF 03 Março, 2022 • 21:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garante que não recebeu até ao momento qualquer queixa de cidadãos russos que se tenham sentido ameaçados ou sofrido bullying em Portugal no seguimento da invasão russa à Ucrânia.

Contactada pela TSF, a PSP recolheu dados e não encontrou qualquer registo de queixas, mas o porta-voz Nuno Carocha assinala que, se tal chegar a acontecer, a denúncia deve ser apresentada em qualquer esquadra da polícia.

"Qualquer tipo de comportamento inadequado sobre cidadãos russos é completamente despropositado e não faz sentido", assinala em declarações à TSF.

O apelo é o de que "qualquer pessoa que se sinta de alguma forma ameaçada ou incomodada" por comportamentos desta natureza contacte a PSP para os denunciar.

"Teremos toda a consideração e agiremos com toda a rapidez", garante o representante da polícia, que reforça que estes são comportamentos "completamente despropositados que não são aceitáveis a nenhum título".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de dois mil civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia, entre outros países.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA