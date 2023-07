PSP vai ter 343 pontos de controlo e revista no Marquês de Pombal durante a JMJ

© Carlos Costa/AFP

O Marquês de Pombal vai ter 343 pontos de controlo e revista de peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou esta segunda-feira a PSP na primeira conferência de imprensa da organização para o maior evento da Igreja católica, esta segunda-feira. A zona do Parque Tejo será outro local com centros de controlo.

"Todos os eventos principais vão ter controlo de acessos aos recintos que foram criados para este efeito. Este momento de controlo e revista terá em consideração o local do evento. Teremos, assim, dois passos complemente distintos: um será o Marquês de Pombal e a outra será a zona do Parque Tejo", avança o Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, Paulo Pereira.

No Marquês do Pombal, os pontos de revista vão estar espalhados por "12 portas".

"Poderemos, em todos estes locais de entrada, fazer uma revista e um controlo das pessoas que estão inscritas, até porque este é que requisito para determinadas áreas", afirma Paulo Pereira, acrescentando ainda que haverá também espaços para não inscritos, cujo controlo será feito pela PSP em articulação com a organização do evento, que encaminhará as pessoas "para os diversos setores".

Por ser esperado um "número elevado de pessoas", a gestão deste controlo será feita em conformidade com o fluxo de peregrinos, pelo que a intervenção "poderá ser por amostra" em momentos de maior aperto.

"A nossa intervenção e revista poderá ser por amostra, atendendo a alguns critérios, dependendo do momento em que nos encontrarmos, da pressão que haja sobre a porta, mas não deixaremos de fazer um controlo e uma revista de acordo com os nossos critérios", garante.

Para garantir uma maior rapidez deste processo em momentos de maior concentração dos peregrinos, a PSP terá instalados "pórticos de raio-x", que permitem um "controlo mais detalhado e aprofundado" das situações sinalizadas.

Apesar de não ser possível precisar para já o tempo que levará o escoamento das pessoas destes locais, Paulo Pereira sublinha que a PSP tudo fará para que "a saída seja ordeira e permita aos peregrinos aceder aos transportes com alguma tranquilidade", apelando, por isso, para que as pessoas aguardem pelas indicações da polícia.

"A PSP estará responsável pelo controlo de acessos ao recinto, no caso concreto do Parque Tejo, juntamente com outras entidades, nomeadamente a Proteção Civil, e garantirá o escoamento e as aberturas necessárias para que as pessoas saiam ao ritmo que pretendem", assegura.

Paulo Pereira sublinha ainda que de "sábado para domingo" é esperado que muitos dos peregrinos permaneçam no recinto para pernoitar, pelo que serão avaliados "quais os percursos e qual o número de pessoas que pretende sair para o exterior". "Estamos preparados e iremos avaliar", remata.