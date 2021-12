Comissão de investigação de abusos sexuais na igreja "vem para que o que tiver de ser removido seja"

O bispo das Forças Armadas comenta o caso da criação de uma comissão para apurar os casos de abusos sexuais ocorridos no cerne da igreja, e acredita que tal deve ser feito no sentido da "purificação" e da "solidariedade com a vítima". D. Rui Valério refere-se ainda à Operação Miríade, lamentando que os militares não tenham mantido a coerência entre a formação e a prática.