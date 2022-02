Putin reconhece regiões separatistas, calor em Portugal vai manter-se e outros destaques TSF

© Alexey Nikolsky/Sputnik/AFP

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu esta segunda-feira a independência dos territórios separatistas de Lugansk e Donetsk. Num discurso à nação que durou perto de uma hora, Putin descreveu a Ucrânia como uma "criação" de Lenin e como uma "colónia" norte-americana.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que algumas regiões de Portugal poderão chegar aos 26 ºC durante esta semana. À TSF, a meteorologista Maria João Frada admite que se tratam de "temperaturas acima da média" para esta altura do ano e que "começam a contribuir para uma onda de calor".

Esta segunda-feira celebra-se os 20 anos da lei sindical da Polícia de Segurança Pública. Álvaro Marçal, polícia aposentado, conta à TSF como foram esses tempos e como sofreu por ter não ter carregado sobre colegas polícias que se manifestavam pelo direito ao sindicalismo. No ano em que foi aprovada a lei sindical, Luís Neto entrou para a polícia. O agente da autoridade garante que ainda há muito caminho a fazer.

Dois irmãos estrangeiros foram condenados pelo Tribunal Judicial da Comarca de Beja a penas de cinco e de três anos e nove meses de prisão suspensas por crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. A investigação foi conduzida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

No dia Internacional do Guia-Intérprete, a TSF andou nas ruas do Porto a falar com estes profissionais. "A normalidade vai voltar, mas muito devagar. Eu acho que ainda não vai ser este ano que vamos trabalhar como trabalhávamos", diz Niuria Severo.

A polícia espanhola conseguiu recuperar uma peça de tapeçaria do século XVII que tinha sido roubada por um famoso ladrão de arte há mais de 40 anos. O conjunto de tapeçarias conhecidas como "La apoteosis de las artes" desapareceu misteriosamente da igreja de Santo Domingo de Castrojeriz, em Burgos, no dia 7 de novembro de 1980.