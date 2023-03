Qual a melhor água? Descubra as diferenças numa prova cega

© Franck Fife/AFP

Por Cristina Lai Men 22 Março, 2023 • 08:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Vamos provar oito águas diferentes: quatro lisas e quatro com gás, todas engarrafadas, 100% naturais. Uma tem adição de gás". O cardápio é assim, apresentado por Manuel Antunes da Silva, hidrogeólogo que se especializou em 2018 como water sommelier, uma espécie de escanção da água.

Como numa prova de vinhos, a degustação é feita através de uma prova cega, para que os provadores não sejam influenciados pelo reconhecimento das marcas. "As águas não são todas iguais", realça Manuel Antunes da Silva, que começará precisamente, por explicar as diferenças.

Manuel Antunes da Silva explica como é feita uma prova de água 00:00 00:00

Como aprendemos na escola desde cedo, a água é composta de hidrogénio e oxigénio, mas "ganha outros compostos dependendo do circuito" que atravessa. Por exemplo, há "uma diferença grande de sabor" entre as águas francesas e aquela que bebemos em Portugal, porque temos rochas diferentes. Enquanto as nossas águas são bicarbonatas, "no caso de Espanha e França, existe uma quantidade muito grande de cálcio" e por isso, a água "parece-nos 'morta'".

Na degustação, começamos por olhar para o copo de água, cheirá-lo e só então degustá-lo. "As pessoas não estão habituadas a provar água, mas a beber/engolir para matar a sede". Na prova cega, serão convidadas a fazer "descer (a água) lentamente ao longo da língua".

E ao contrário do que acontece numa prova de vinhos, "parte da prova é feita na deglutição, porque parte dos aromas libertam-se no nariz, na zona da garganta", pelo que a água deve ser engolida.

Manuel Antunes da Silva espera que quem participar na degustação acabe por perceber as diferenças entre as várias águas, mas "como todos os alimentos, não devemos consumir só uma água".

O líquido mais precioso "funciona como complemento dietético". O water sommelier dá o exemplo do bicarbonato: "muito importante na estabilização do pH interno do organismo, ajuda a assegurar que o pH interno não vai muito abaixo ou muito acima da nossa acidez interna". Porém, "definir a água só pelo pH é redutor", afirma Manuel Antunes da Silva, "o importante é perceber a sua composição".

Para descobrir os mistérios da água, a degustação está marcada para o restaurante do El Corte Inglés, em Vila Nova de Gaia, esta quarta-feira, às 20h30. Antes, haverá outras três provas com o hidrogeólogo, numa escola em Coimbra e num centro de actividade industrial em Vila Nova de Famalicão.