"Quando Governo fala de cortes, não fala do futuro." Agricultores algarvios querem nova barragem

De acordo com os agricultores, uma barragem na Foupana poderia ficar ligada ao sistema de barragens do Sotavento © Nuno Brites/Global Imagens (arquivo)

A reivindicação de uma barragem na Ribeira da Foupana já tem longos anos, mas, em período de seca, os agricultores voltam a lembrar a sua necessidade.

"Seria fácil com a Foupana reforçar todo o Sotavento e o Algarve central para as necessidades [de água] do próximo quarto de século", afirma em comunicado a Associação de Regantes do Sotavento Algarvio.

Macário Correia, o presidente da associação, garante que os agricultores estão dispostos a contribuir com os custos do projeto e do Estudo de Impacto Ambiental, "em partilha com o Estado ou as Águas do Algarve". "Não queremos sentir a culpa de nada fazer e ficar com a consciência pesada perante a indecisão", adiantam.

"Queremos a Foupana, a economia do Algarve precisa dela e não se pode adiar mais", enfatizam.

De acordo com os agricultores, uma barragem na Foupana poderia ficar ligada ao sistema de barragens do Sotavento e chegar para "abastecer de Vila Real de Santo António a Quarteira". "É preciso é o Governo decidir" considera Macário Correia. "O que era normal era estar já a fazer o projeto para ter barragem daqui por dez anos", avança o comunicado.

O Governo anunciou na semana passada cortes de 20% na barragem de Odeleite para o abastecimento do setor agrícola e o antigo secretário de Estado do Ambiente, ex-deputado e ex-autarca garante que vão aceitar esses cortes, mas é preciso ver mais além.

"Quando o Governo vem (...) falar de restrições, proibições e cortes, não está a falar do futuro", afirma. "Está a criar problemas à economia, ao emprego e ao investimento", salienta.

À hipótese de construção de mais centrais dessalinizadoras além da que já está prevista, o ministro do ambiente respondeu na segunda-feira, numa deslocação ao Algarve, que era necessário o setor privado começar também a contribuir. Mas o presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio julga que não é esse o melhor caminho.

"Isso é para o consumo urbano, não é para a agricultura", garante. " É um investimento caro e é melhor aproveitar a água quando cai, que vem doce, e não quando ela se torna salgada, para depois a tornar doce", ironiza.

A ribeira da Foupana é um curso de água que nasce na serra do Caldeirão.