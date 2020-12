Centro Porta Amiga tem recebido muitos pedidos de ajuda © Rui Oliveira/Global Imagens

Maria Adelaide, 25 anos, é "mãe de primeira viagem". O filho Jorge Miguel nasceu em Abril, em plena pandemia, juntando-se a uma família numerosa. Na casa em Almada, vivem sete pessoas: ela, o filho, os dois irmãos, a mãe, o padrasto e a avó. Só o padrasto e Maria Adelaide trabalham. Ela ganha abaixo do ordenado mínimo, pelas limpezas numa fábrica. Quando o dinheiro chega, dois ou três dias antes do fim do mês, a prioridade é pagar as contas da casa, comprar fraldas para a avó acamada e abastecer a despensa. "Quando o mês começa, já estamos liquidados", confessa. A família recebe ajuda do Centro Porta Amiga da Assistência Médica Internacional (AMI), em Almada, e admite que "se não fosse a AMI, já se tinha passado fome lá em casa".

Desde o início da pandemia, a 16 de Março, este Centro Porta Amiga apoiou 1492 pessoas, das quais 250 são novos beneficiários. A directora do Centro, Maria da Luz Cachapa, conta que "o sofrimento [de quem recebe ajuda] é muito maior e intenso. A situação é muito mais grave". A principal necessidade é a ajuda alimentar. Muitos dizem: "Eu não tenho nada para comer nem para dar aos meus filhos".

A receber ajuda da Porta Amiga há 24 anos, desde que o Centro abriu em Almada, Teresa vive com a filha, que ficou desempregada em Março, logo no início da pandemia. Com uma reforma de pouco mais de 200 euros, Teresa costumava tomar o pequeno-almoço no Centro. Agora, com a Covid-19, vai buscar comida uma vez por mês, embora já esteja habituada a comer pouco. "A minha filha já nem pensa em carne ou peixe", lamenta, "fiz uma panelinha de sopa, ela frita um ovo (...) não estamos a comer nada de jeito".

A pandemia também deixou Teresa mais triste, aborrecida em casa e com medo de andar na rua. A directora do Centro Porta Amiga nota que as pessoas estão "mais depressivas" e ansiosas. Outra dificuldade atinge muitos idosos e doentes, que, sem dinheiro, não conseguem comprar todos os medicamentos de que necessitam. Maria Adelaide admite que já teve de escolher entre "as palhetas da diabetes ou a medicação, porque a avó toma 18 comprimidos por dia".

Apesar da crise, a AMI tem conseguido manter os donativos que recebe de empresas e particulares. Como noutros anos, vai distribuir um cabaz de Natal pelos beneficiários, e os mais novos receberão um presente de Natal. São os únicos embrulhos que Maria Adelaide espera ter debaixo da árvore. Apesar de ser o primeiro Natal do filho bebé, a família não troca prendas. Mesmo os irmãos mais novos "não pediram nada" e, para ela, Maria Adelaide diz que já tem tudo o que poderia desejar. "Seria injusto pedir mais alguma coisa", afirma, porque "há sempre alguém que tem menos do que nós".

