Quarenta anos de enchidos na capital do fumeiro

É a mais emblemática e a mais antiga. A feira do fumeiro de Vinhais já leva 40 anos de existência e continua a atrair gente de todo o lado à procura dos chouriços tradicionais, feitos com a carne do porco bísaro. O butelo com cascas, o salpicão ou a alheira são apenas alguns dos enchidos que desta sexta-feira até domingo transformam a vila-capital do fumeiro no centro gastronómico de Trás-os-Montes.

E 40 anos depois, a descrição das barraquinhas continua igual. "O salpicão, a linguiça, o chouriço de pão, o butelo, a alheira, o pão de castanha, o pão caseiro, as casulas. Este fumeiro é todo do porco bísaro (raça autóctone do concelho de Vinhais), que só come o que a terra dá".

Quem o diz é Maria Emília que há 23 anos que vai à feira. Há quarenta, quando a feira começou, que Vera Alves da aldeia de Nunes, hoje com 84, já lá estava com os chouriços. Diz que o sabor não se alterou. "A mesma coisa, tem os mesmos seres". Diz com orgulho que já ganhou "vários prémios e até um primeiro lugar". No entanto lamenta que os poucos jovens que "há na aldeia não liguem ao fumeiro e só queiram fados e guitarradas".

Fados e guitarradas é o que não quer Roberto Nunes. É de Mós de Celas, tem 29 anos, é o mais novo expositor na feira. "Temos uma mais-valia que é a raça e também campo para os criar. Comecei há três anos com os bísaros e este ano começámos a fazer fumeiro. É a primeira vez que estamos na feira. Acho que vai correr bem".

É o que também espera Márcia Canado. A veterinária municipal e mais nove voluntários passam a pente fino todos os produtos que entram na feira. "Para perceber se está tudo bem e mais uma vez avaliarmos a qualidade".

E é essa qualidade que Joaquim Veiga, um veterano da terra, há anos em Aveiro, veio buscar à feira de Vinhais. "Sempre estive ligado a estes costumes e ao sabor que é bom. Este é o melhor fumeiro por a gente não vem para aqui por acaso".

Ali, em Vinhais estão todos os enchidos, o artesanato, as máquinas, as tasquinhas e restaurantes, os animais, a música, os amigos e a capital do Fumeiro que faz destes dias quatro décadas de festa.