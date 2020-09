Quarentena obrigatória para quem viajar de Portugal para a Suíça a partir de segunda-feira

© LUSA

Por Sara Beatriz Monteiro com Lusa 25 Setembro, 2020 • 16:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Departamento Federal de Saúde Pública da Suíça anunciou esta sexta-feira que quem viajar de Portugal para o país tem de fazer quarentena obrigatória de 10 dias. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro.

A lista de países aos quais é exigido o isolamento está disponível no site do organismo e inclui, por exemplo, Espanha, Reino Unido, Bélgica e várias regiões de países como França e Áustria.

As autoridades suíças esclarecem que mesmo que os viajantes tenham um teste negativo são obrigados a ficar isolados quando chegam ao país.

Portugal foi incluído na lista, alargada hoje, de países e regiões que a Suíça considera destinos de alto risco de contágio de covid-19, em conjunto com a Bélgica, o Reino Unido e a região da Bretanha, na França, que se juntam a outras regiões francesas e à Dinamarca, Hungria, Irlanda, Islândia, Luxemburgo, Países Baixos, Eslovénia, Equador, Jamaica, Marrocos, Nepal e Omã.

O Governo suíço já tinha colocado, em meados de setembro, nove regiões metropolitanas francesas na lista, mas, a partir de agora, todas as regiões francesas, com exceção das fronteiriças estão incluídas.

A lista passou a incluir também duas novas regiões austríacas (Baixa Áustria e Alta Áustria), sendo que Viena já constava desde meio de setembro, e uma região da Itália, a Ligúria.

A Suíça considera regiões de risco as que ultrapassam o número de 60 novas infeções de covid-19 por 100.000 habitantes considerando um período de 14 dias.

Kosovo e San Marino foram retirados da lista.

O Governo terá, no entanto, de confiar na "responsabilidade individual" para respeitar as instruções, já que não há controlo sistemático de fronteiras.

Os incumpridores enfrentam uma multa de até 10.000 francos suíços, ou seja, cerca de 9.300 euros.

A Suíça, que tem cerca de 8,5 milhões de habitantes, foi relativamente poupada na primeira vaga da epidemia do novo coronavírus, apesar da sua proximidade com a Itália, que foi o epicentro da epidemia na Europa durante alguns meses. Na Suíça, vivem 260 mil portugueses, sendo a quarta maior comunidade estrangeira no país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19