Quarta vaga em Portugal, trabalhadores soterrados em Belém e outros destaques TSF

© Mário Cruz/Lusa

Por TSF 06 Julho, 2021 • 20:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal está mesmo a enfrentar uma quarta vaga da Covid-19. A confirmação é do primeiro-ministro, António Costa, que deixou um alerta: "Não nos podemos distrair, não podemos relaxar, isto exige que aceleremos mesmo o processo de vacinação."

Um desabamento esta tarde, em Belém, Lisboa, deixou soterrados dois trabalhadores da construção civil. A operação de resgate foi bem-sucedida, mas ambos foram transportados para o hospital.

A incidência da Covid-19 em Portugal já ultrapassou os 240 casos por 100 mil habitantes, o que quer dizer que os valores já estão fora da matriz de risco utilizada para reger o desconfinamento no país. À TSF, o matemático Óscar Felgueiras defende que o gráfico tem de ser alterado.

O Ministério Público pediu, esta terça-feira, a absolvição do antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, no caso de Tancos. Não terá ficado provado que o governante, que se demitiu na sequência do caso, tenha praticado os crimes de que vinha acusado.

Em Lisboa, um cartaz está no meio da discórdia entre a câmara municipal e a União Zoófila. No outdoor anunciava-se que o Parque Urbano do Vale do Forno seria a nova casa da associação. "É falso", garante a líder da União Zoófila à TSF.

A ASAE apreendeu dois dispositivos móveis detetores de radares, no valor de 950 euros, que estavam à venda na internet.

A variante Lambda é a mais recente adição à lista de preocupações no mundo da Covid-19. Para já, causa preocupação, mas ainda é cedo para tirar mais conclusões.