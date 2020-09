Quase 13.800 infrações registadas na campanha de segurança rodoviária "Cinto-me vivo"

© Pixabay

Por Lusa 15 Setembro, 2020 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As forças de segurança registaram quase 13.800 infrações durante a campanha de segurança rodoviária "Cinto-me vivo", que terminou na segunda-feira e pretendeu alertar os condutores e ocupantes dos veículos para a importância de usar sempre dispositivos de segurança.

Durante esta campanha, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), foram fiscalizados 41.150 veículos e registadas 13.795 infrações.

Em comunicado, a ANSR explica que, das infrações registadas, 1.180 foram relativas aos dispositivos de segurança: 1.069 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança, 80 pela incorreta ou não utilização de cadeirinhas para crianças e 31 por falta ou uso inadequado do capacete.

A campanha, que decorreu entre os dias 8 e 14 de setembro, faz parte do Plano Nacional de Fiscalização de 2020 e foi divulgada nos meios digitais e através de ações de sensibilização da ANSR, em simultâneo com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela PSP.

No que diz respeito à sinistralidade, segundo a ANSR, durante a mesma janela temporal registou-se um total de 2.145 acidentes, de que resultaram 12 vítimas mortais, 42 feridos graves e 654 feridos ligeiros.