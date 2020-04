Quase 1500 crianças foram vítimas de crime no último ano

Mais de 150 das vítimas reportadas tinham menos de três anos © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 14 Abril, 2020 • 12:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um total de 1.467 crianças foram vítimas de crime em 2019, mais 532 do que no ano anterior, segundo o relatório anual da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Este número revela que chegaram à APAV em 2019 em média quatro vitimas por dia, 28 por semana.

Do total de crianças vítimas de crime, 153 tinham entre os 0 e os 3 anos, 109 entre os 4 e os 5 anos, 374 entre os 6 e os 10 anos e 831 entre os 11 e os 17 anos.

As estatísticas da APAV revelam ainda que entre os crimes contra crianças reportados à associação destacam-se a pornografia de menores (699), o abuso sexual de crianças com idade inferior a 14 anos (305) e os crimes de violação (187) .

Relativamente ao perfil das vítimas, os dados da APAV revelam que 61,9 por cento são do sexo feminino com média de idades de 11 anos e que em 27,3% dos casos o autor do crime é pai ou mãe.

A APAV divulga anualmente os seus dados estatísticos tendo como base uma recolha da informação mais depurada e registou 54.403 atendimentos que permitiram, em 2019, acompanhar mais de 11 mil vítimas.

A APAV comemora este ano 30 anos de existência, tendo prestado apoio, desde 1990, a mais de 330.000 mil pessoas.

Em 2019 foram registados 54.403 atendimentos nos serviços de proximidade da APAV, designadamente Gabinetes de

Apoio à Vítima, Linhas de Apoio (Linha de Apoio à Vítima e Linha Internet Segura), Redes Especializadas e Casas de Abrigo.

A APAV apoiou vítimas oriundas de 273 concelhos, dos 308 existentes.