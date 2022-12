Quase 200 centros de saúde com horário alargado no feriado

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Quase 200 centros de saúde estão esta quinta-feira a funcionar em horário alargado, como alternativa à procura dos serviços de urgência dos hospitais para situações não urgentes, informa o Ministério da Saúde.

O Governo adianta em comunicado que além destes 197 centros de saúde que esta quinta-feira prolongam o horário, no fim de semana haverá um reforço do atendimento nos cuidados primários, com 233 centros de saúde abertos no sábado e 200 centros de saúde abertos no domingo.

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Administração Regional de Saúde do Algarve

Administração Regional de Saúde do Centro

Administração Regional de Saúde do Norte

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

"Para melhor atendimento e aconselhamento, reforça-se a importância de ligar em primeiro lugar para o SNS 24 (808 24 24 24), para uma triagem e encaminhamento adequado de cada situação, promovendo-se uma resposta mais célere e também o melhor planeamento da atividade do SNS", refere o Ministério da Saúde.

Nas últimas semanas, os hospitais da região de Lisboa e sobretudo o Hospital de Santa Maria tem registado grande afluência às urgências com a população a esperar mais de 10 horas para ser atendida em situações consideradas urgentes.

Pode consultar os tempos de espera em todos os hospitais do país aqui