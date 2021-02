Quase 200 imigrantes em situação precária esperam pelo fim da suspensão dos voos para o Brasil

© Sebastião Moreira/EPA

O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário da delegação em Lisboa da Organização Internacional para as Migrações (OIM) tem 180 brasileiros à espera do fim da suspensão dos voos entre Portugal e o Brasil para regressarem ao país de origem.

Cerca de 90% dos imigrantes em Portugal desempregados e numa situação muito precária que pedem ajuda à OIM para regressar ao país onde nasceram têm origem no Brasil, pelo que as proibições de retorno têm "um forte impacto nas operações de retorno" de quem está em dificuldades graves.

Vasco Malta, o chefe de missão da OIM em Portugal, detalha à TSF que só em janeiro receberam 62 pedidos deste tipo e 59 eram de brasileiros.

Ao todo, com os casos que já antes estavam pendentes, são 180 os brasileiros que neste momento aguardam para regressar ao Brasil, só ao abrigo deste apoio da OIM que paga a viagem de regresso a quem não tem meios para o fazer.

Até ao fim da suspensão dos voos, a OIM está a dar aconselhamento aos imigrantes de como podem procurar ajuda junto dos serviços sociais portugueses.

"Infelizmente é outra das consequências inevitáveis da pandemia que afeta pessoas sem redes de suporte elásticas que as ajudem nos momentos de aperto e há muitos imigrantes nessa situação", refere Vasco Malta.

A suspensão de voos de e para o Brasil foi decidida pelo Governo no final de janeiro e dura, pelo menos, até ao final de fevereiro, não havendo certezas se serão retomados no início de março. Tudo depende da evolução da covid-19 em Portugal e no Brasil.

A OIM estima que existem em todo o mundo cerca de 3 milhões de pessoas que estão, neste momento, bloqueadas pelos fechos de fronteiras, restrições de voos e todas as outras restrições impostas nos por causa da pandemia.