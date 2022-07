Quase 400 bombeiros e nove meios aéreos combatem reacendimento do fogo em Alvaiázere

© Paulo Cunha/EPA

O incêndio que deflagrou em Ourém (no distrito de Santarém) na quinta-feira passada, e que foi dado como dominado esta segunda-feira, reacendeu esta terça-feira na zona de Alvaiázere (Leiria), mobilizando pelas 12h40 perto de 400 operacionais e nove meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil.

No briefing das 12h00 de segunda-feira, o comandante André Fernandes disse que este incêndio, que começou no distrito de Santarém e que alastrou ao de Leiria, tinha uma área ardida estimada de 2.984 hectares. Juntos, os três maiores incêndios que deflagraram no país (Carrazeda de Ansiães, Pombal e Ourém) queimaram mais de 6.300 hectares

Tendo em conta a dimensão da área afetada, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de existirem "reativações violentas", mantendo por isso, o dispositivo no local.

Esta terça-feira, quase todo o território de Portugal continental apresenta um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A maioria dos concelhos em perigo máximo de incêndio rural está no interior norte e centro e no Algarve. O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Devido ao elevado risco, agravado pela combinação de fatores como temperaturas elevadas, humidade baixa e ventos fortes, o Governo decidiu decretar a situação de contingência até sexta-feira, dia 15, um período que poderá ser prolongado "se for necessário", admitiu o Ministério da Administração Interna (MAI).

