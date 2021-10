Quase metade das vagas abertas para técnicos superiores ficaram por preencher

Um dos principais obstáculos ao recrutamento são os salários oferecidos © Photo by Scott Graham on Unsplash

Nenhum candidato apareceu para mais de uma centena de vagas para técnicos superiores da administração pública. Quase metade das vagas abertas este ano ficaram, assim, por preencher.

Os números são revelados pelo Dinheiro Vivo e pelo Jornal de Notícias, que fizeram contas aos três concursos abertos este ano. Foram abertas 1089 vagas. Destas, 400 não tiveram colocados. As áreas mais desertificadas são economia, finanças, informática, matemática ou estatística.

Os jornais escrevem que um dos principais obstáculos ao recrutamento são os salários oferecidos. Cerca de 1200 euros brutos, que perderam poder de compra nos últimos anos.

Esta é também a explicação de Helena Rodrigues. Ouvida pela TSF, a presidente do sindicato dos quadros técnicos do Estado justifica que o Estado não pode querer ter trabalhadores muito qualificados com salários muito abaixo do que se oferece no setor privado.

"É um número que revela que as remunerações na administração pública para os quadros superiores não são compatíveis com aquilo que é exigido", considera, sublinhando que para uma "administração pública de qualidade", é preciso uma "administração pública qualificada", mas, para isso, "tem que ser remunerada adequadamente".

"São condições que não são atrativas e, mais uma vez, estaremos na presença de gente que, tendo competências, acaba por sair e ir para outros países vender a sua mão-de-obra a preços onde são mais bem remunerados do que em Portugal. Este ciclo não pode continuar", afirma.

O sindicato dos quadro técnicos do Estado já apresentou uma proposta ao Governo para resolver este problema. As conversações começam esta segunda-feira.

* com Dora Pires e Cristina Lai Men