Quase metade dos pedidos de apoio às rendas foram chumbados

© Pixabay

Por TSF 30 Agosto, 2020 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Perto de metade dos pedidos de apoio às rendas foram chumbados. Os números são revelados pelo Jornal de Notícias, a partir de dados do Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Com a crise provocada pela pandemia da Covid-19, o Governo criou um apoio para ajudar a pagar rendas em atraso.

O programa criado em abril termina na próxima segunda-feira e, foram chumbados 49% dos pedidos de empréstimos. Até ao final da última semana, tinham dado entrada no Instituto da Habitação, 2177 pedidos de ajuda para pagar as rendas em atraso, mas 1075 foram indeferidos.

A tutela explica ao Jornal de Notícias que, na maioria dos casos, não ficou provado que tivesse havido uma perda de rendimentos de 20% e faltava também uma segunda assinatura no contrato de empréstimo.

Foram ainda chumbados pedidos que revelaram uma evidente discrepância entre os dados declarados e os documentos entregues. Muitos pedidos estavam irregulares e incompletos.

Por isso, na véspera de terminar o prazo para a concessão deste apoio, há ainda cerca de 500 pedidos por analisar, quando o programa prometia respostas num prazo máximo de oito dias, a contar a partir do momento em que fosse entregue a documentação.

O Governo admite ao JN, os atrasos e as dificuldades no processo, mas espera responder a todos os pedidos até ao final do dia de segunda-feira.

Dos mais de dois mil inquilinos que pediram ajuda, apenas 606 estão já a receber o empréstimo do Estado.

Cada uma destas famílias, recebeu em média 1047 euros, que terá de devolver, no próximo ano, em prestações e sem juros.

A Associação dos Inquilinos Lisbonenses não está surpreendida com os atrasos e acredita que a burocracia pode ter dificultado o processo. O presidente da associação, Romão Lavadinho, diz-se, contudo, surpreendido com "o facto de terem sido tão poucos inquilinos a solicitar este pedido de apoio para o pagamento das rendas", uma vez que há "mais de 730 mil contratos de arrendamento a nível nacional, mais de um milhão de pessoas que esteve em lay-off, e muitos desempregados".

Romão Lavadinho defende que o programa deve ser prolongado até ao final do ano, mesmo que não seja a solução ideal: "A melhor [solução] teria sido o inquilino poder pagar apenas a percentagem de renda do valor que receberam e o proprietário ser ressarcido, como forma de subsídio, da diferença entre o valor da renda e a renda que o inquilino podia pagar."

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19