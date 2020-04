Quase oito mil voluntários oferecerem-se para ajudar Forças Armadas no combate à Covid-19

© Maria João Gala /Global Imagens

As Forças Armadas receberam quase oito mil candidaturas de voluntários para ajudar na resposta à pandemia de Covid-19. Cerca de 150 estão já no terreno ou prontos para prestar serviço, sobretudo na área da saúde.

É a resposta ao apelo do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que convidou a "Família Militar" (ex-militares, militares na reserva ou na reforma e respetivos familiares), a apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a própria Instituição Militar, no combate à Pandemia de Covid-19.

Num comunicado enviado à TSF pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, as Forças Armada revelam que foram recebidas, até à data, cerca de 7900 candidaturas de voluntários.

Tratam-se de cidadãos de todo o país, incluindo das regiões autónomas, de todas as idades e com habilitações profissionais variadas.

Há voluntários na área da Medicina, Psicologia, Farmacêutica, Enfermagem e Técnicos Auxiliares de Ação Médica, mas também chegaram candidaturas de outros setores como Recursos Humanos, Gestão e Serviços.

Foram contactados 500 voluntários da área da saúde, apoio hospitalar e gestão, dos quais 149 já estão prontos ou a desempenhar funções.

No Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas já foram contactados 300 voluntários, incluindo 63 da área da saúde (médicos, farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares de ação médica) e que estão prontos a trabalhar.

No Polo Porto foram contactados 172 voluntários, 49 dos quais estão de prontidão, (33 Auxiliares de Ação Médica; 13 enfermeiros; 3 da comissão de Controlo de Infeção), incluindo sete a tempo inteiro.



O Instituto de Ação Social das Forças Armadas mobilizou 10 voluntários da área da saúde e o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas tem já dois voluntários a dar apoio.

No antigo Hospital Militar de Belém, agora Centro de Apoio Militar à Covid-19, há 15 enfermeiros voluntários disponíveis.

A pedido da Proteção Civil, as Forças Armadas disponibilizaram uma lista com 1451 voluntários

para darem apoio as infraestruturas distritais de doentes Covid-19 dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

E a pedido dos Secretários de Estado Coordenadores Regionais do Combate à Pandemia há uma lista com 957voluntários para eventual apoio a lares em Valongo, Beja, Évora, Portalegre e Setúbal.

