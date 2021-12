Quase todos os distritos do continente sob aviso amarelo devido à chuva

Os 17 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo entre as 03h00 e as 16h00 de sexta-feira © Igor Martins /Global Imagens

Por Lusa 23 Dezembro, 2021 • 07:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todos os distritos de Portugal continental, com exceção de Évora, estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e possibilidade de trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os 17 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo até às 09h00 desta quinta-feira e entre as 03h00 e as 16h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros, temporariamente de oeste na sexta-feira.

O aviso amarelo de agitação marítima no continente vai estar em vigor entre as 15h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

Também por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso laranja os grupos central (São Jorge, Terceira, Graciosa, Pico e Faial) e ocidental (Flores e Corvo) dos Açores até às 00h00 de sexta-feira, passando depois a amarelo até às 12h00.

Estes grupos estão ainda sob aviso amarelo por causa do vento forte até às 18h00 desta quinta-feira.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste de cinco a sete metros, até às 00h00 de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda as costas Norte e Sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com quatro a cinco metros até às 12h00 de sexta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.