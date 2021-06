Quase um quarto da população portuguesa já completou vacinação contra a Covid

© Rita Chantre/Global Imagens

Há 2.315.000 portugueses que já completaram o processo de vacinação contra a Covid-19, um número que representa 23% da população. Os dados constam do mais recente relatório da vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que revela também que 3.986.585 - 39% da população - já recebeu pelo menos uma dose da vacina.

A variação semanal do número de vacinados é de mais 226.341 com uma dose e de mais 333.769 com duas doses da vacina.

Na análise por faixas etárias, é possível perceber que 97% (654.368) da população portuguesa com 80 ou mais anos já recebeu uma dose da vacina e 92% (619.596​​​​​​) já completou mesmo o processo de vacinação. Na faixa etária anterior, dos 65 aos 79 anos, 94% (1.515.874) dos cidadãos nacionais já recebeu pelo menos uma dose e 51% (811.974) já completou o processo. Na faixa entre os 50 e os 64 anos, 59% (1.278.890) já iniciaram a vacinação, percentagem que baixa para os 26% no que se refere às pessoas que já concluíram a vacinação.

Quanto à distribuição geográfica dos vacinados, as regiões Centro e Alentejo são aquelas em que se verifica a percentagem mais alta de vacinação completa (27%), seguida de Norte e Madeira (24%), Algarve (22%) e Açores e Lisboa e Vale do Tejo (19%).

No que diz respeito ao número de doses administradas, o Norte continua a liderar com um total de 2.183.751, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (2.081.872), o Centro (1.146.385), o Alentejo (342.972), o Algarve (246.379), a Madeira (163.079) e os Açores (132.395).

Portugal recebeu, até este domingo, 7.263.540 doses de vacinas contra a Covid e distribuiu 6.299.315 delas.

As pessoas com 43 ou mais anos de idade podem, desde segunda-feira, fazer o pedido de marcação para tomar a vacina na plataforma de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

O portal destinado ao autoagendamento entrou em funcionamento em 23 de abril, contemplando agora as pessoas acima dos 43 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45, 50, 55, 60 e 65 anos.

O coordenador da `task force´ do plano de vacinação, Gouveia e Melo, definiu, recentemente, a meta de 08 de agosto para ter 70% da população portuguesa vacinada, mas salientou que o cumprimento desse objetivo depende do número de vacinas que forem chegando a Portugal.

Em Portugal, morreram 17.037 pessoas dos 853.632 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

