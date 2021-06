Quase um terço dos portugueses com vacinação completa contra a Covid-19

46% dos portugueses já foram inoculados com pelo menos uma dose © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Quase um terço dos portugueses já têm a vacinação completa contra a Covid-19 com a toma das duas doses, mais cerca de 381 mil do que na semana anterior, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente relatório do processo de vacinação, 2.947.718 pessoas já receberam as duas tomas da vacina contra a Covid-19, o que equivale a 29% da população, 381.498 das quais na última semana.

Ao todo, 4.688.551 pessoas já foram vacinadas com pelo menos uma dose, mais 338.623 em relação ao último relatório, o que representa 46% da população, indica a DGS.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com menos percentagem de vacinados com duas doses (24%). O Norte conta com 31% das pessoas totalmente vacinadas, o Centro com 33%, o Alentejo 34% e o Algarve 27%. Na Madeira, 33% da população está vacinada com as duas doses e nos Açores 27%.

Até ao passado domingo, 93% das pessoas com mais de 80 anos (629.221) já têm a vacinação completa, enquanto 98% (659.804) já receberam a primeira dose da vacina.

No grupo entre os 50 e 64 anos, 43% (918.951) já receberam as duas tomas e 73% (1.575.758) já tomaram a primeira dose, enquanto na faixa entre os 65 e 79 anos 59% (945.894) têm a vacinação completa e 96% (1.543.716) foram vacinados com a primeira dose.

De acordo com os dados da DGS, 13% das pessoas entre os 25 e os 49 anos (420.176) também já receberam as duas tomas e 26% (861.058) já viram ser administrada a primeira dose.

No total, Portugal recebeu 8.604.606 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do país 7.566.600 doses.

