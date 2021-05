Quatro adeptos detidos no Porto. Agente ferido já recebeu alta hospitalar

© AFP

Subiu para quatro o número de pessoas detidas este sábado à noite durante as comemorações da final da Liga dos campeões. Em entrevista à TSF, o subintendente Marco Almeida informou também que o polícia que ficou ferido na sequência de confrontos com os adeptos já teve alta do hospital.

"Tivemos necessidade de intervir na zona da ribeira para repor a ordem e tranquilidade pública na sequência de desacatos provocados por alguns adeptos. Houve necessidade de intervenção policial que resultou na detenção de dois adeptos ingleses. Um dos polícias teve necessidade de receber tratamento hospitalar, mas felizmente já teve alta. Também registamos dois detidos por contrafação de material e equipamento desportivo", explica.

Os detidos vão ser presentes a tribunal esta segunda-feira podendo mesmo enfrentar sanções no Reino Unido.

O subintendente Marco Almeida garante que a PSP vai continuar atenta às movimentações dos adeptos ingleses que permanecem no Porto, apesar de não poder apontar quantos adeptos estão ainda em Portugal.

Apesar dos confrontos depois do jogo, a madrugada acabou por não registar problemas.