Quatro agentes da PSP agredidos em discoteca de Lisboa. Um dos polícias em estado grave

Quatro polícias ficaram feridos, num incidente, esta manhã, numa discoteca em Lisboa. Um dos agentes está em estado muito grave, adianta à TSF o gabinete de comunicação da Policia de Segurança Pública (PSP).

Um grupo de clientes da discoteca ter-se-á envolvido, em confrontos com os seguranças do espaç,, em Lisboa. Apesar de não estarem de serviço, os quatro agentes da polícia decidiram intervir, para pôr fim aos desacatos, acabando por ser agredidos e ficando feridos.

As agressões violentas esta madrugada contra quatro polícias, deixando um deles em coma, ocorreram no exterior da discoteca MOME, na 24 de Julho, em Lisboa, disse fonte da PSP.

Em comunicado, a discoteca MOME lamentou as agressões, reiterando que ocorreram na via pública e que nenhum colaborador esteve envolvido.

"Em virtude da infeliz situação de hoje, ter ocorrido na via pública, nas imediações da discoteca Mome, vimos lamentar, desde já, o sucedido. Reiteramos que nenhum colaborador da discoteca esteve envolvido na ocorrência e que estamos, naturalmente, a colaborar com as autoridades no sentido de apurar e identificar os responsáveis", é referido no comunicado

No comunicado emitido, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que o incidente ocorreu pelas 6h30, "no exterior de um estabelecimento de diversão noturna, na avenida 24 de julho", tendo começado com agressões mútuas entre vários cidadãos.

Segundo relata a PSP, no local encontravam-se "quatro policias, fora de serviço, que imediatamente intervieram, como era sua obrigação legal" acabando por ser agredidos "violentamente" por um dos grupos, formado por cerca de 10 pessoas.

Durante a ação policial, um dos polícias foi "empurrado e caiu ao chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões", adianta a PSP.

Um dos polícias alvo de agressões encontra-se internado em estado grave no Hospital de São José, em Lisboa, e, de acordo com o gabinete de comunicação da PSP, correndo risco de vida.

Fonte da PSP adiantou que os familiares do polícia que ficou em estado grave e está encontra internado já se encontram na unidade hospitalar, a receber apoio psicológico.

A Polícia de Segurança Pública não conseguiu deter nem identificar nenhum dos agressores, que se colocaram em fuga. A investigação deverá agora passar para a alçada da Polícia Judiciária. Os atos poderão configurar a prática de crime de homicídio, na forma tentada.

Entretanto, a PSP disponibilizou acompanhamento psicológico através da sua Divisão de Psicologia, aos polícias agredidos e aos seus familiares.

A PSP apela às pessoas que frequentam as áreas de diversão noturna que adotem comportamentos ordeiros e que evitem confrontos e agressões, pois colocam em perigo a integridade física e a vida de terceiros.

"Toda a família policial da PSP está solidária na luta pela vida, travada pelo nosso irmão de armas", conclui a nota policial.

Notícia atualizada às 14h52